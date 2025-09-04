Пассажиропоток из Казани в Екатеринбург и Нижний Новгород вырос на 20%

Этим летом выросло количество пассажиров, путешествующих на поездах дальнего следования между крупными агломерациями, включая Казань — Нижний Новгород и Казань — Екатеринбург. По данным РЖД, за период с мая по август рост пассажиропотока на этих направлениях составил до 20%.

В целом по сети РЖД с мая по август было перевезено 52,1 млн человек, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из-за снижения перевозок в направлении Черноморского побережья из-за ограничений на пляжах Анапы и Таманского полуострова возрос спрос на другие направления.



Также отмечается рост пассажиропотока между Краснодаром и Сочи/Волгоградом, Омском и Тюменью/Екатеринбургом, а также Новосибирском и Красноярском.

Казань заняла четвертое место в списке самых популярных городов России для путешествий этим летом.

