Казанцы больше всех в стране пользуются iPhone

Среди городов-миллионников на столицу Татарстана приходится 56% запусков операционной системы iOS

Фото: Артем Дергунов

Казань заняла первое место по количеству пользователей iPhone — на устройства Apple приходится 56% всех запусков приложения. Об этом заявила пресс-служба 2ГИС с ссылкой на свое исследование.

Особенно высокий показатель зафиксирован в Авиастроительном районе города, где доля iOS достигает 77%. Лидером по Android стал Ново-Савиновский район города — 53%.

предоставлено пресс-службой 2GIS

В целом по России Android незначительно опережает iOS: 52% против 48% среди жителей крупных городов. Лидерами по доле Android стали Воронеж (58%), Омск (57%) и Волгоград (56%).

Среди городов-миллионников после Казани следуют Санкт-Петербург (54%) и Москва (53,3%). Краснодар замыкает четвёрку лидеров с показателем 53%, при этом став единственным городом, где iOS лидирует во всех районах.

Исследование также выявило самые популярные модели смартфонов в Казани. Среди iPhone лидирует модель iPhone 13, на Android-рынке доминирует Samsung Galaxy A54 5G.

Наталья Жирнова