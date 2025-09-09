Казанцы больше всех в стране пользуются iPhone
Среди городов-миллионников на столицу Татарстана приходится 56% запусков операционной системы iOS
Казань заняла первое место по количеству пользователей iPhone — на устройства Apple приходится 56% всех запусков приложения. Об этом заявила пресс-служба 2ГИС с ссылкой на свое исследование.
Особенно высокий показатель зафиксирован в Авиастроительном районе города, где доля iOS достигает 77%. Лидером по Android стал Ново-Савиновский район города — 53%.
В целом по России Android незначительно опережает iOS: 52% против 48% среди жителей крупных городов. Лидерами по доле Android стали Воронеж (58%), Омск (57%) и Волгоград (56%).
Среди городов-миллионников после Казани следуют Санкт-Петербург (54%) и Москва (53,3%). Краснодар замыкает четвёрку лидеров с показателем 53%, при этом став единственным городом, где iOS лидирует во всех районах.
Исследование также выявило самые популярные модели смартфонов в Казани. Среди iPhone лидирует модель iPhone 13, на Android-рынке доминирует Samsung Galaxy A54 5G.
