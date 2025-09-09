В зоне СВО откроют пять экстерриториальных участков для голосования на выборах раиса Татарстана

Два экстерриториальных участка будут действовать в ЛНР, два — в ДНР, один — в Херсонской области

Фото: Максим Платонов

В зоне СВО откроют пять экстерриториальных участков для голосования на выборах раиса Татарстана. Об этом в ходе брифинга в кабмине республики сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РТ Андрей Кондратьев.

— Мы открыли пять экстерриториальных участков в зоне СВО. Понятно, что голосование на них проводится строго в соответствии с избирательным законодательством, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам главы ЦИК, два экстерриториальных участка будут открыты в ЛНР, два — в ДНР, один — в Херсонской области.

Единый день голосования пройдет 14 сентября. В Казани после выборов пройдет концерт, на которым выступят Алсу, Клава Кока и «Дискотека Авария». Для горожан споют также звезды татарской эстрады, в том числе Гузель Уразова, Фирдус Тямаев и Салават Фатхетдинов.



Галия Гарифуллина