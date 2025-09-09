Исследование: экономическое состояние Татарстана «в два раза выше среднего»

Татарстан вошел в четверку регионов, где экономика развивается вдвое быстрее, чем в среднем по России

Фото: Реальное время

Республика Татарстан вошла в число регионов с уровнем экономического развития «в два раза выше среднего», согласно исследованию Финансового университета при правительстве РФ, которое находится в распоряжении РИА «Новости».

Татарстан оказался в числе четырех регионов пятого кластера, демонстрирующих показатели экономического развития в два раза выше среднего уровня по стране. По данным исследования, экономика республики превосходит показатели неблагополучных регионов в 4–5 раз.

В ходе исследования были проанализированы 85 субъектов РФ. Учитывались такие показатели, как валовой региональный продукт, объем инвестиций в основной капитал, годовой объем строительства жилья и затраты на инновационную деятельность.

Лидерами по уровню экономического развития остаются Москва и Санкт-Петербург. В группу с наиболее высокими показателями также вошли Московская, Сахалинская, Тюменская области, Республика Саха, а также Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

При этом 35 регионов отнесены к категории с уровнем развития «выше среднего», преимущественно это субъекты Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Еще 35 субъектов оказались на низком уровне экономического развития. В их число вошли Архангельская, Мурманская области, Камчатский край и Республика Коми. Они производят товаров и услуг почти столько же, сколько и развитые области, но развиваются медленнее. Причина в малых вложениях в новые технологии и низком уровне строительства новых объектов.



В июле 2025 года промышленность Татарстана выросла на 17,2%, с начала года — на 11,2%. По этим показателям республика шестая и четвертая среди регионов России соответственно. Подробнее, почему рост вряд ли сохранится на уровне летних цифр, — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова