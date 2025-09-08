Путин наградил генерала Герасимова орденом Мужества к его 70-летию
Награда вручена «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», говорится в документе
Президент России Владимир Путин наградил начальника Генштаба Валерия Герасимова орденом Мужества. Соответствующий указ был подписан 8 сентября.
Награда вручена «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», говорится в документе.
