В экоприемную Минэкологии Татарстана поступило более 4,5 тысячи обращений в 2025 году

Наибольшее количество сообщений касается несанкционированных свалок — 2 487 обращений

Фото: Михаил Захаров

С начала 2025 года в Республиканскую общественную экологическую приемную Минэкологии поступило 4 639 обращений. Из них 3 727 уже удалось решить. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Наибольшее количество сообщений касается несанкционированных свалок — 2 487 обращений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также зарегистрировано 728 вопросов по качеству атмосферного воздуха, 480 — по качеству воды и 905 по другим экологическим проблемам. Кроме того, было зафиксировано 39 обращений по вопросам охраны природных ресурсов.

Обращения поступают через различные каналы: 2 009 уведомлений пришло через интернет-приемную министерства, 955 вопросов зарегистрированы в системе «Народный контроль», а мобильное приложение «Школьный экопатруль» получило 1 542 обращения. На платформе обратной связи «ПОС» зарегистрировано 133 вопроса.

Накануне на озере Средний Кабан начал работу в пилотном режиме инновационный комплекс «Акваториум» — российская разработка компании NAECO для мониторинга водных ресурсов. Система в автоматическом режиме отслеживает важнейшие показатели состояния воды.



Анастасия Фартыгина