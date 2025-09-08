Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 9 октября

По словам замминистра иностранных дел Александра Панкина, визит Путина придаст новый импульс развитию отношений между Россией и Таджикистаном

Президент России Владимир Путин 9 октября отправится с государственным визитом в Таджикистан. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Александр Панкин, пишет пресс-служба Кремля.

На приеме в посольстве Таджикистана, посвященном Дню независимости республики, Панкин подчеркнул важность личных встреч между лидерами стран: «Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу».

По словам замминистра, визит Путина придаст новый импульс развитию отношений между Россией и Таджикистаном и откроет новые возможности для сотрудничества.

Напомним, что президент России Владимир Путин провел серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. В ходе программы переговоров российский лидер обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, лидером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Анастасия Фартыгина