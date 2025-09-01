Путин провел серию двусторонних встреч на саммите ШОС в Тяньцзине

Саммит проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября

Президент России Владимир Путин провел серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. В ходе программы переговоров российский лидер обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, лидером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время переговоров с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем Путин отметил успешное выполнение задач по развитию отношений между Москвой и Ханоем, подчеркнув позитивную динамику экономического сотрудничества. Премьер-министр Вьетнама поддержал эту оценку, заявив об обширной повестке дня для дальнейших переговоров.

В беседе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном глава российского государства акцентировал внимание на большом количестве тем, представляющих взаимный интерес, включая экономическую сферу. Стороны обсудили подготовку к предстоящему саммиту СНГ, встречам в формате «Центральная Азия — Россия» в Душанбе, а также запланированный государственный визит в Таджикистан.

Переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди стали одной из ключевых встреч дня. Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Нью-Дели активно развиваются на принципах особого привилегированного стратегического партнерства, и страны тесно координируют усилия на международной арене.

— Россия и Индия десятилетиями поддерживают особые отношения — дружеские, доверительные. Они носят непартийный характер и поддерживаются подавляющим большинством народов двух стран, — отметил российский лидер. Моди в свою очередь подчеркнул важность сотрудничества в экономической, финансовой и энергетической сферах, назвав встречу «отличной». Как стало известно, политики приехали на переговоры в одном автомобиле Aurus.

Завершающей встречей стало общение с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин выразил уверенность в том, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании. Президент также отметил положительную динамику развития торговли между странами, констатировав рост товарооборота на три процента в первом полугодии. Он подчеркнул, что Россия рассматривает Турцию как надежного, проверенного временем партнера как в двусторонних делах, так и на международной арене.

Напомним, президент Путин прибыл в Китай 31 августа с четырехдневным визитом. Саммит ШОС проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

Рената Валеева