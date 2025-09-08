«Ак Барс» обыграл «Авангард» на выезде

Казанцы добыли первую победу в сезоне

Фото: ХК "Ак Барс"

Казанский «Ак Барс» обыграл на выезде омский «Авангард» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта победа стала первой для казанцев в сезоне.

Счет на пятой минуте открыл Григорий Денисенко с передачи Брэндона Байро. В начале второго периода отличился Митчелл Миллер. Хозяева ответили шайбой Николая Прохоркина в середине третьего периода.

В стартовой игре в сезоне «Ак Барс» проиграл по буллитам «Металлургу» (3:4) в Магнитогорске. Команда Анвара Гатиятулина отыгралась по ходу встречи с 0:2 и 2:3.

Следующую игру казанцы проведут дома 10 сентября, соперником станет «Автомобилист».

Экспресс-гид по всем командам Восточной конференции можно почитать в материале «Реального времени».

Денис Петров