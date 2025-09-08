Рахимов — о трансфере Арройо в «Рубин»: «Я его не видел»

Летнее трансферное окно в РПЛ закрывается 12 сентября. В этот день «Рубин» играет с махачкалинским «Динамо» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возможных трансферах клуба. Рулевой не исключил подписания новичков до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

— Арройо? Я его не видел, не могу подтвердить трансфер. У нас еще есть три дня, верим, ждем. Может ли кто-то покинуть команду? Мы закроем двери на базе, — заявил Рахимов.

Напомним, что 25-летний колумбийский защитник Андерсон Арройо, ранее выступавший за «Бургос», уже прибыл в Казань для прохождения медосмотра и подписания контракта с казанским «Рубином».



Зульфат Шафигуллин