Колумбийский защитник Андерсон Арройо подписал контракт с «Рубином» до 2029 года

Сделка предполагает, что футболист подпишет четырехлетний контракт до лета 2029 года за сумму в €1 миллион

25-летний колумбийский защитник Андерсон Арройо, ранее выступавший за «Бургос», уже прибыл в Казань для прохождения медосмотра и подписания контракта с казанским «Рубином». Сделка предполагает, что футболист подпишет четырехлетний контракт до лета 2029 года за сумму в €1 миллион. Об этом сообщает телеграм-канал «инсайды от Карпа», ссылаясь на информацию от Sport 24.

Арройо стал частью «Ливерпуля» в 2018 году, перейдя из бразильского клуба «Форталеза», однако за шесть лет так и не сыграл за английский клуб из-за проблем с получением разрешения на работу. В результате он провел время в арендах в различных командах, включая «Мальорку», «Гент», «Алавес» и другие.

В «Бургосе» защитник выступал под руководством спортивного директора Мичу, который, как сообщается, сыграл ключевую роль в его сохранении в команде. Теперь в «Рубине» Арройо будет конкурировать с 33-летним Кабутовым, который на данный момент является единственным правым защитником в составе.

Анастасия Фартыгина