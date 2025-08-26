В Чувашии ввели запрет на съемку атак беспилотников

За нарушение установленных ограничений предусмотрены административные наказания

Фото: Артем Дергунов

В Чувашии ввели полный запрет на фото— и видеосъемку атак беспилотников, мест падения дронов, действий силовиков и охраняемых объектов. Запрещено публиковать такие материалы в интернете, СМИ и социальных сетях.

Глава республики Олег Николаев объяснил, что цель этого запрета — предотвратить утечку информации, которая может быть использована противником для новых атак.

— Жизни и безопасность наших людей — на первом месте, — подчеркнул он.

Запрет вводится в условиях режима «Беспилотная опасность», когда использование беспилотников строго запрещено по всей территории республики. За нарушение установленных ограничений предусмотрены административные наказания.

Николаев призвал граждан отнестись к этим мерам с пониманием и ответственностью, отметив, что это необходимо для общей защиты и безопасности семей.

Анастасия Фартыгина