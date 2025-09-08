Новости общества

Россияне чаще всего летом читали уютные детективы и мрачные истории о маньяках

16:56, 08.09.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

Среди популярных жанров выделяются детективы, а также современная азиатская филгуд-литература от Ку Санхи и Ким Чжи Юн

Фото: Динар Фатыхов

«Яндекс Книги» подвели итоги лета 2025 года, выявив два основных тренда в читательских предпочтениях: интерес к легкому и комфортному чтению, а также к мрачным и остросюжетным книгам.

Среди популярных жанров выделяются детективы, такие как «Убийства в пляжных домиках» Питера Боланда, а также современная азиатская филгуд-литература от Ку Санхи и Ким Чжи Юн. Читатели также проявили интерес к книгам о саморефлексии и личных трансформациях. Например, «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля и «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры.

Lala Azizli для Unsplash

В нон-фикшене наблюдается сдвиг от саморазвития к поиску внутреннего равновесия. На первое место вышли книги о травмах и восстановлении, а также практические пособия по самоорганизации. В списке также оказались документальные работы, такие как «Я иду искать» Евы Меркачёвой, исследующие истории российских маньяков.

Вот некоторые из самых популярных книг лета:

  • «Темная психология и манипуляции. Нападай и защищайся» — Джеймс Скотт,
  • «Убийства в пляжных домиках» — Питер Боланд,
  • «Красное на красном. Отблески Этерны» — Вера Камша,
  • «Я иду искать: Подлинные истории о российских маньяках» — Ева Меркачёва,
  • «Обед, согревающий душу» — Ким Чжи Юн.
Анастасия Фартыгина

