Россияне чаще всего летом читали уютные детективы и мрачные истории о маньяках

Среди популярных жанров выделяются детективы, а также современная азиатская филгуд-литература от Ку Санхи и Ким Чжи Юн

Фото: Динар Фатыхов

«Яндекс Книги» подвели итоги лета 2025 года, выявив два основных тренда в читательских предпочтениях: интерес к легкому и комфортному чтению, а также к мрачным и остросюжетным книгам.

Среди популярных жанров выделяются детективы, такие как «Убийства в пляжных домиках» Питера Боланда, а также современная азиатская филгуд-литература от Ку Санхи и Ким Чжи Юн. Читатели также проявили интерес к книгам о саморефлексии и личных трансформациях. Например, «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля и «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры.

В нон-фикшене наблюдается сдвиг от саморазвития к поиску внутреннего равновесия. На первое место вышли книги о травмах и восстановлении, а также практические пособия по самоорганизации. В списке также оказались документальные работы, такие как «Я иду искать» Евы Меркачёвой, исследующие истории российских маньяков.

Вот некоторые из самых популярных книг лета:

«Темная психология и манипуляции. Нападай и защищайся» — Джеймс Скотт,

«Убийства в пляжных домиках» — Питер Боланд,

«Красное на красном. Отблески Этерны» — Вера Камша,

«Я иду искать: Подлинные истории о российских маньяках» — Ева Меркачёва,

«Обед, согревающий душу» — Ким Чжи Юн.

Анастасия Фартыгина