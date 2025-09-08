Средняя зарплата в Набережных Челнах достигла 92 тысяч рублей

Уровень безработицы в Набережных Челнах остается на рекордно низком уровне — всего 0,15%

Фото: Артем Дергунов

В Набережных Челнах средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях за первое полугодие 2023 года составила 92 927 рублей. Об этом сообщила заместитель руководителя администрации Наталия Кропотова на аппаратном совещании. Реальная заработная плата в городе увеличилась на 1,4%.

На каждого зарегистрированного безработного приходится 14 открытых вакансий. Кропотова отметила, что «уровень безработицы остается на историческом минимуме, при этом наблюдается дефицит квалифицированных кадров».

Мэр города Наиль Магдеев добавил, что «средняя заработная плата более 92 тыс. рублей касается крупных и средних промышленных предприятий. В учреждениях образования и малом бизнесе зарплаты ниже». Он уточнил, что, если суммировать общий фонд оплаты труда по крупным промышленным предприятиям, получается такая высокая средняя зарплата.

Напомним, что Татарстан занял лидирующую позицию в рейтинге регионов России по состоянию рынка труда по итогам 2024 года.



Анастасия Фартыгина