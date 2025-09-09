Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до +19 градусов

07:00, 09.09.2025

Будет переменная облачность, без существенных осадков

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-восточный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +12 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +14 до +19 градусов.

Галия Гарифуллина

