ФСБ задержали жителя Азербайджана, готовившего теракт

Подозреваемый готовил теракт на территории Ставропольского края

ФСБ России сообщили о задержании гражданина Азербайджана, подозреваемого в подготовке терактов на территории Ставропольского края. В ходе допроса он признался, что добровольно вступил в ряды запрещенной на территории России украинской террористической организации и принес клятву.

Установлено, что задержанный получил задание от кураторов из Украины и провел разведывательную операцию, касающуюся важных государственных объектов региона. Затем он приобрел компоненты для изготовления взрывчатых веществ, с помощью которых собирался совершить серию террористических актов.

ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России опубликовал видео задержания.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 Уголовного кодекса Российской Федерации («Приготовление к террористическому акту»).

Ранее стало известно, что в Татарстане ликвидировали финансовую пирамиду, обманувшую людей на 3,4 млн рублей.

Наталья Жирнова