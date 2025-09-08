ФСБ задержали жителя Азербайджана, готовившего теракт
Подозреваемый готовил теракт на территории Ставропольского края
ФСБ России сообщили о задержании гражданина Азербайджана, подозреваемого в подготовке терактов на территории Ставропольского края. В ходе допроса он признался, что добровольно вступил в ряды запрещенной на территории России украинской террористической организации и принес клятву.
Установлено, что задержанный получил задание от кураторов из Украины и провел разведывательную операцию, касающуюся важных государственных объектов региона. Затем он приобрел компоненты для изготовления взрывчатых веществ, с помощью которых собирался совершить серию террористических актов.
ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России опубликовал видео задержания.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 Уголовного кодекса Российской Федерации («Приготовление к террористическому акту»).
Ранее стало известно, что в Татарстане ликвидировали финансовую пирамиду, обманувшую людей на 3,4 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».