В Татарстане ликвидировали финансовую пирамиду, обманувшую людей на 3,4 млн рублей

Суть схемы заключалась в том, что клиенты должны были приводить новых партнеров, за что им обещали денежные вознаграждения

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане полиция ликвидировала финансовую пирамиду, которая с января 2022 года по июль 2024 года обманула более 30 граждан на сумму свыше 3,4 млн рублей. Об этом сообщили в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.

Злоумышленники представились как представители общества с ограниченной ответственностью и обещали высокие прибыли от инвестиций. Они создали компанию, которая позиционировалась как IT-разработчик мобильного приложения и системы учета, предлагая участие в другой программе — единой системе лояльности.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Полиция задержала двоих участников группы. В ходе обысков изъяты телефоны, планшеты, ноутбуки, банковские карты и другие документы, подтверждающие их деятельность. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Теперь следственные действия продолжаются, и правоохранители призывают граждан быть осторожными и проверять информацию, прежде чем совершать инвестиции.



Анастасия Фартыгина