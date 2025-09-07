В Татарстане за сутки пожарные 11 раз выезжали на тушение пожаров
Спасатели совершили 12 выездов по ложным вызовам
За минувшие сутки, 6 сентября, подразделения Государственной противопожарной службы в Татарстане 11 раз выезжали на тушение пожаров, из них девять случаев произошло в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС по РТ.
Помимо тушения пожаров, спасатели совершили 12 выездов по ложным вызовам и 10 раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Пять раз пожарные привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах республики происшествий за минувшие сутки не зафиксировано.
За 5 сентября подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 11 раз выезжали на тушение пожаров.
