В Татарстане за сутки пожарные 11 раз выезжали на тушение пожаров

Спасатели совершили 12 выездов по ложным вызовам

Фото: Динар Фатыхов

За минувшие сутки, 6 сентября, подразделения Государственной противопожарной службы в Татарстане 11 раз выезжали на тушение пожаров, из них девять случаев произошло в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС по РТ.

Помимо тушения пожаров, спасатели совершили 12 выездов по ложным вызовам и 10 раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Пять раз пожарные привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики происшествий за минувшие сутки не зафиксировано.

За 5 сентября подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 11 раз выезжали на тушение пожаров.

Рената Валеева