В Татарстане за сутки пожарные 11 раз выезжали на пожары
Шесть раз спасатели реагировали на ложные вызовы
За минувшие сутки, 5 сентября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 11 раз выезжали на тушение пожаров, 9 из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Помимо тушения пожаров, пожарные шесть раз выезжали по ложным вызовам и 9 раз — для взаимодействия с другими службами. Пять раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах происшествий не зафиксировано.
