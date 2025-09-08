Россияне смогут получать американскую визу в Астане и Варшаве
Данная мера является следствием введения новых правил по оформлению неиммиграционных виз в США
Госдепартамент США ввёл новые правила подачи документов на неиммиграционные визы. Согласно обновлённым требованиям, заявители обязаны подавать документы в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания.
Особое внимание в заявлении ведомства уделяется гражданам России и Белоруссии, для которых определены специальные места подачи документов.
Россияне могут обращаться за визами в американские дипмиссии в Астане или Варшаве, а граждане Белоруссии — в Вильнюсе и Варшаве.
В соответствующих документах сказано, что заявители должны подтвердить постоянное проживание в стране подачи документов на визу. При подаче заявления не в стране гражданства или проживания возможны серьезные сложности, включая длительное ожидание собеседования. Исключения предусмотрены для дипломатов и должностных лиц, а также в редких случаях по гуманитарным, медицинским или внешнеполитическим причинам.
Новые правила полностью заменяют предыдущие рекомендации Госдепа относительно процедуры подачи документов на неиммиграционные визы.
Ранее на сайте посольства США в Москве содержалась информация о возможности подачи документов в любом американском консульстве, где доступна запись на прием.
Ранее стало известно, что россияне с 15 сентября смогут посещать Китай без визы до 30 дней.
