Россияне смогут получать американскую визу в Астане и Варшаве

Данная мера является следствием введения новых правил по оформлению неиммиграционных виз в США

Госдепартамент США ввёл новые правила подачи документов на неиммиграционные визы. Согласно обновлённым требованиям, заявители обязаны подавать документы в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания.

Особое внимание в заявлении ведомства уделяется гражданам России и Белоруссии, для которых определены специальные места подачи документов.

Россияне могут обращаться за визами в американские дипмиссии в Астане или Варшаве, а граждане Белоруссии — в Вильнюсе и Варшаве.

В соответствующих документах сказано, что заявители должны подтвердить постоянное проживание в стране подачи документов на визу. При подаче заявления не в стране гражданства или проживания возможны серьезные сложности, включая длительное ожидание собеседования. Исключения предусмотрены для дипломатов и должностных лиц, а также в редких случаях по гуманитарным, медицинским или внешнеполитическим причинам.



Новые правила полностью заменяют предыдущие рекомендации Госдепа относительно процедуры подачи документов на неиммиграционные визы.

Ранее на сайте посольства США в Москве содержалась информация о возможности подачи документов в любом американском консульстве, где доступна запись на прием.

Наталья Жирнова