Сборная России обыграла команду Катара

20:24, 07.09.2025

Игра в Эр-Райяне завершилась со счетом 4:1

Фото: Олег Тихонов

Сборная России обыграла команду Катара со счетом 4:1. Игра прошла в Эр-Райяне.

За российскую сборную отличились Александр Головин (33), Матвей Кисляк (35), Иван Сергеев (45) и Алексей Миранчук (69). Катар ответил голом Акрама Афифа на 62-й минуте.

Ранее на этой неделе команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией.

Денис Петров

