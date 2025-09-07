Сборная России обыграла команду Катара
Игра в Эр-Райяне завершилась со счетом 4:1
Сборная России обыграла команду Катара со счетом 4:1. Игра прошла в Эр-Райяне.
За российскую сборную отличились Александр Головин (33), Матвей Кисляк (35), Иван Сергеев (45) и Алексей Миранчук (69). Катар ответил голом Акрама Афифа на 62-й минуте.
Ранее на этой неделе команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».