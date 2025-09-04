Новости спорта

Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче

22:07, 04.09.2025

Игру посетили 24 915 болельщиков.

Фото: Динар Фатыхов

Товарищеский матч между сборными России и Иордании, прошедший в четверг в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершился безголевой ничьей — 0:0.

Впереди у команды Валерия Карпина еще один товарищеский матч. 7 сентября россияне встретятся со сборной Катара.

