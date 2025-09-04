Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
Игру посетили 24 915 болельщиков.
Товарищеский матч между сборными России и Иордании, прошедший в четверг в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершился безголевой ничьей — 0:0.
Впереди у команды Валерия Карпина еще один товарищеский матч. 7 сентября россияне встретятся со сборной Катара.
