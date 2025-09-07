Патрушев назвал «нелепыми вбросами» утечки по расследованию терактов на «Северных потоках»

Патрушев подчеркнул, что заинтересованные страны не были допущены к расследованию

Фото: Динар Фатыхов

Утечки в прессу по расследованию терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вызывают множество вопросов у компетентных людей. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту», комментируя появившиеся сообщения о якобы причастности к подрывам украинских дайверов.

Патрушев подчеркнул, что заинтересованные страны не были допущены к расследованию и ознакомлению с материалами уголовных дел, а детали операции общественность узнает из «нелепых вбросов» в СМИ.

— Не знаю, на кого рассчитаны эти утечки в прессу, но у компетентных людей появляется много вопросов. Кто, к примеру, позволил так свободно действовать украинским диверсантам на территории другого государства? Получается, что натовские ВМС не могут обеспечить безопасность вокруг своих баз, а власти ФРГ не способны контролировать, чем занимаются на их территории иностранцы, — отметил Патрушев.

Помощник президента обратил внимание на несостыковки в опубликованной информации, в частности, на то, как предполагаемые диверсанты, зафрахтовавшие яхту по поддельному румынскому паспорту, смогли беспрепятственно загрузить водолазное оборудование и взрывчатку на причале, расположенном вблизи военно-морской базы НАТО в Ростоке, и выйти в открытое море.

Патрушев также выразил удивление, как предполагаемые диверсанты смогли точно определить местонахождение газопровода, не перепутав его с другими подводными объектами, и в условиях оживленного судоходства успешно осуществить неоднократные погружения для закрепления зарядов.

— Либо вся эта активность планировалась, контролировалась и осуществлялась с участием высокопрофессиональных представителей натовских спецслужб, — заключил Патрушев.

Рената Валеева