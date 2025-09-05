Новости общества

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Марково в ДНР

12:39, 05.09.2025

Это стало возможным благодаря действиям подразделения группировки войск «Южная»

Российские вооруженные силы освободили населенный пункт Маркво в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны.

— В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Марково Донецкой Народной Республики, — заявили в ведомстве.

Напомним, что в полосе ответственности группировки «Восток» завершено освобождение всей территории Донецкой Народной Республики.

    Анастасия Фартыгина

