Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Марково в ДНР
Это стало возможным благодаря действиям подразделения группировки войск «Южная»
Российские вооруженные силы освободили населенный пункт Маркво в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны.
— В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Марково Донецкой Народной Республики, — заявили в ведомстве.
Напомним, что в полосе ответственности группировки «Восток» завершено освобождение всей территории Донецкой Народной Республики.
