Российские силы ПВО перехватили 69 БПЛА над рядом регионов и Азовским морем
21 беспилотник пришелся на Краснодарский край
Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили в общей сложности 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над различными регионами России и акваторией Азовского моря.
Об этом сообщили в Минобороны.
— 7 сентября с полуночи до 06:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над территорией Краснодарского края, 13 — над территорией Воронежской области, 10 — над территорией Белгородской области, 7 — над территорией Астраханской области, 6 — над территорией Волгоградской области, 3 — над территорией Ростовской области, 2 — над территорией Брянской области, по 1 БПЛА сбито над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым, 4 — над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении ведомства.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».