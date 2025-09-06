В России за сутки потушено 12 пожаров

Продолжается борьба с 10 очагами

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России было ликвидировано 12 лесных пожаров в 9 регионах страны. В настоящее время проводятся работы по тушению 10 лесных пожаров, действующих в четырех регионах.

В ликвидации пожаров задействованы 596 человек, 89 единиц техники и пять воздушных судов. 52 воздушных судна проводят авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

Режим чрезвычайной ситуации введен в одном регионе, особый противопожарный режим действует в 51 регионе. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.

С начала года оперативно потушен 71% лесных пожаров — они были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.



Анастасия Фартыгина