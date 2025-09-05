Решетников: Россия открыта к восстановлению торговых связей с США

Но это должно быть не в ущерб текущим партнерам

Фото: Максим Платонов

Россия оставляет открытой дверь для сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере торговли, однако приоритетом остается сохранение и развитие партнерских отношений с текущими торговыми партнерами. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью RT на полях ВЭФ.

— Наша торговля с Соединенными Штатами всегда была взаимовыгодной и достаточно технологичной. Восстановление этой торговли возможно, мы готовы, но в то же время мы ни в коем случае, ни в коей мере не будем ничего делать в ущерб тем партнерам, которые есть сейчас у нас. Так что это должна быть система, что называется, win-win, то есть когда выиграют все, — и это не будет за счет третьих стран, — подчеркнул Решетников.

Министр отметил, что любое восстановление торговых связей с США должно строиться на взаимовыгодных условиях, не наносящих ущерб интересам других стран, с которыми Россия активно развивает экономическое сотрудничество.

Кроме того, Решетников сообщил о значительном росте доли дружественных стран в товарообороте России, которая превысила 83%.

Рената Валеева