Решетников: доля дружественных стран в товарообороте России превысила 83%

Россия переориентировала свою внешнюю торговлю

Россия значительно переориентировала свою внешнюю торговлю, увеличив долю дружественных стран в товарообороте до более чем 83%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью RT на полях ВЭФ.

— Наверное, главное, что произошло, — это существенная переориентация всей нашей торговли от недружественных стран к дружественным. У нас сейчас доля дружественных стран превысила 83%, — сказал Решетников.

Ранее он назвал пять основных торговых партнеров России. Среди них — Китайская Народная Республика, Турция и Индия.



Рената Валеева