В Казани снизились цены на долгосрочную аренду жилья осенью

Единственным городом-миллионником, где цены остались стабильными, а предложение выросло, стал Краснодар

Фото: Реальное время

В то время как многие города России переживают рост стоимости аренды жилья, в Казани наблюдается обратная тенденция. Медианная ставка аренды однокомнатных квартир эконом— и комфорт-класса (площадью 20—40 кв. м) в столице Татарстана снизилась на 6%, до 30 тыс. руб. в месяц, в период с мая по сентябрь 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Сбербанка «Домклик»

Лидерами стали Самара (+20%, до 24 тыс. руб. в месяц) и Волгоград (+17%, до 24 тыс. руб.). Рост также наблюдается в Санкт-Петербурге (+12%, до 45 тыс. руб.), в то время как в Москве аренда остается самой дорогой — 63,5 тыс. руб. в месяц (+6%).

Единственным городом-миллионником, где цены остались стабильными, а предложение выросло, стал Краснодар.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Аналитики связывают общий рост цен на аренду с инфляцией, высокой стоимостью ипотеки и сезонным спросом, связанным с приездом студентов и новых работников в крупные города.

Среди городов-миллионников наиболее сильное сокращение предложения наблюдается в Екатеринбурге, Омске, Уфе, Волгограде и Красноярске.

В Казани ипотечный взнос за однокомнатную квартиру в среднем составляет 94,3 тыс. рублей в месяц, что в 3,1 раза превышает плату за аренду, которая составляет около 30 тыс. рублей.



Рената Валеева