США впервые в истории закупили куриные яйца из России на фоне дефицита
Эта поставка стала первой как минимум с начала 1992 года
Соединенные Штаты Америки в июле 2025 года впервые в современной истории импортировали куриные яйца из России на сумму $455 тыс. Об этом свидетельствуют данные американской статслужбы, пишет РИА «Новости».
Эта поставка стала первой как минимум с начала 1992 года.
Решение о расширении импорта было принято на фоне резкого роста цен на яйца в США в начале 2025 года, вызванного эпидемией птичьего гриппа. Целью увеличения импорта стала стабилизация цен на внутреннем рынке.
Между тем в России весной 2025 года Минсельхоз зафиксировал снижение цен на куриные яйца у производителей. По данным на март 2025 года, яйца первой категории подешевели на 12,7% за год. Производство куриного яйца в стране также демонстрировало рост.
Помимо России, в июле США начали импорт яиц из Саудовской Аравии на сумму $518 тыс. Крупнейшим поставщиком яиц в США стала Бразилия с объемом поставок в $8,8 млн.
