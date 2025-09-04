Россия резко увеличила импорт бананов из Эквадора

Эквадорские компании поставили на российский рынок 749,2 тыс. тонн бананов на общую сумму $400 млн

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2025 года Россия на 25% нарастила импорт бананов из Эквадора, почти полностью компенсировав прошлогоднее снижение. Об этом свидетельствуют расчеты РИА «Новости» на основе данных эквадорского Центробанка.

За первые шесть месяцев текущего года эквадорские компании поставили на российский рынок 749,2 тыс. тонн бананов на общую сумму $400 млн. В натуральном выражении поставки увеличились на четверть, а в денежном — на пятую часть.

Благодаря этому росту российские компании практически ликвидировали просадку в закупках, произошедшую в первой половине 2024 года, и вернулись к среднему уровню 2020—2023 годов. В этот период Россия в среднем импортировала из Эквадора 771 тыс. тонн бананов, затрачивая на это около $374 млн.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Россия остается крупнейшим покупателем эквадорских бананов, увеличив свою долю с 19,1% в январе — июне 2024 года до 21,6% за аналогичный период 2025 года. На втором месте находятся США с долей в 15%.

Правительство России официально включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции страны.

Рената Валеева