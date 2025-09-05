Жулин объяснил нежизнеспособность однополых пар фигуристов

Российский тренер считает, что это нарушает каноны фигурного катания

Фото: Руслан Ишмухаметов

Известный российский тренер Александр Жулин считает нежизнеспособной практику создания однополых пар в танцах на льду по фигурному катанию.

— В целом довольно лояльно отношусь к этому. Но у меня впечатление, что далеко это не пойдет. Уже есть определенные устоявшиеся каноны. В России вряд ли стоит ожидать такого. Для начала посмотрим, как у великолепной Европы это все получится, а дальше сделаем выводы, — сказал Жулин RT.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что в Финляндии в паре выступят 19‑летняя Эмма Аалто и 20‑летняя Милли Коллинг. Их выступление стало возможно из-за изменения в их стране правила обозначения участников: теперь танцоры называются «фигурист А» и «фигурист Б».

Зульфат Шафигуллин