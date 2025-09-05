Максим Решетников назвал топ-5 торговых партнеров России

Фото: Максим Платонов

Министр экономического развития России Максим Решетников в интервью RT на полях ВЭФ назвал пять основных торговых партнеров России.

— Первый наш главный партнер — это Китайская Народная Республика. Больше трети товарооборота приходится именно на Китай. У нас широкая и сбалансированная торговля, — подчеркнул Решетников.

Второе место в списке занимает Турция, а третье — Индия. По словам министра, эти страны являются важными покупателями российской продукции и поставщиками своих товаров, в том числе в сферах машиностроения, химической промышленности и продовольствия.

— Ну и очень важные наши партнеры, четвертая и пятая позиции, — Белоруссия и Казахстан. Это наши партнеры по ЕвразЭС, с кем мы находимся в тесной кооперации: наши экономики взаимно дополняют друг друга, — уточнил Решетников.

Глава Минэкономразвития добавил, что взаимодействие с этими странами помогает России выстраивать независимую технологическую и промышленную политику.

Рената Валеева