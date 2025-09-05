Новости общества

Минюст России признал три организации нежелательными

17:19, 05.09.2025

Информация об этом опубликована в соответствующей базе данных

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст внес американскую организацию «Сеть спонсоров прав человека»* (Human Rights Funders Network, HRFN), британский «Королевский объединенный институт оборонных исследований»* (The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI) и швейцарскую организацию «Международный бакалавриат»* (International Baccalaureate) в перечень нежелательных организаций на территории России.

Информация об этом опубликована в соответствующей базе данных Министерства юстиции РФ.

Согласно российскому законодательству, деятельность нежелательных организаций на территории Российской Федерации запрещена.

Рената Валеева
Справка

* включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

