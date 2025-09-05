Минюст России признал три организации нежелательными
Информация об этом опубликована в соответствующей базе данных
Минюст внес американскую организацию «Сеть спонсоров прав человека»* (Human Rights Funders Network, HRFN), британский «Королевский объединенный институт оборонных исследований»* (The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI) и швейцарскую организацию «Международный бакалавриат»* (International Baccalaureate) в перечень нежелательных организаций на территории России.
Согласно российскому законодательству, деятельность нежелательных организаций на территории Российской Федерации запрещена.
Справка
* включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
