Барабанов и Дыняк пропустят стартовые матчи «Ак Барса» в сезоне

«Барсы» назвали состав на первую выездную серию в чемпионате КХЛ

Фото: Артем Дергунов

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на первую выездную серию в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда отправилась по маршруту Магнитогорск — Омск, где проведет две стартовые игры регулярного чемпионата.

В поездку с «Ак Барсом» отправились 24 хоккеиста: три вратаря, девять защитников и двенадцать нападающих. Вместе с командой полетели новички Илья Карпухин, Григорий Денисенко и Владимир Алистров.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Стартовые матчи «Ак Барса» в чемпионате КХЛ пропустят нападающие Александр Барабанов и Никита Дыняк по состоянию здоровья. Игроки не полетели с командой в Магнитогорск.

Вратари: Михаил Бердин, Тимур Билялов, Семен Протонин.

Защитники: Игорь Бардин, Уайатт Калинюк, Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Фальковский, Альберт Яруллин.

Нападающие: Владимир Алистров, Брэндон Байро, Артур Бровкин, Артем Галимов, Григорий Денисенко, Тимофей Жулин, Дмитрий Кателевский, Алексей Пустозеров, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Михаил Фисенко, Дмитрий Яшкин.

«Ак Барс» проведет стартовый матч сезона 6 сентября в Магнитогорске против «Металлурга». 8 сентября «барсы» сыграют в Омске с «Авангардом». В Казани первую домашнюю игру «Ак Барс» проведет 10 сентября, соперником станет «Автомобилист».

Зульфат Шафигуллин