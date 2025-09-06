Фраза о «дружной команде» больше не работает: новые реалии поиска работы

Упоминания о готовности к переработкам и наличии стрессоустойчивости существенно снижают интерес к вакансии

Традиционные бонусы при трудоустройстве теряют свою привлекательность для современных соискателей, а некоторые даже отпугивают потенциальных сотрудников. Совместное исследование hh.ru и «Русской школы управления» показало, что офисные привилегии больше не являются главным преимуществом при выборе места работы.

По данным исследования, open space не вызывает интереса у 45% соискателей. Возможность привести питомца в офис, некогда популярная в IT-компаниях, тоже уже не воспринимается как плюс — так считают 39% опрошенных. Даже бесплатные снеки и кофе, ставшие обязательным атрибутом современного офиса, утратили свою привлекательность, считают 24% респондентов.

Современные соискатели ценят реальные условия труда. Наибольшее значение для них имеют гибридный формат работы — 78%, качественное техническое оснащение рабочего места — 73%, а также развитая инфраструктура рядом с офисом — 65%.

Формулировки в вакансиях также терпят существенные изменения. Шаблонные фразы о «дружной команде» и «молодом коллективе» больше не работают. Более того, упоминания о готовности к переработкам и обязательной стрессоустойчивости существенно снижают интерес к вакансии.

Ключевые факторы привлекательности работодателя сегодня — это честная коммуникация, гибкие условия работы и возможности карьерного роста. Важными остаются репутация компании, сильная команда и возможность влиять на продукт.

Однако существует проблема несоответствия ожиданий и реальности. У 45% работодателей новые сотрудники жалуются на уровень задач, 44% сталкиваются с претензиями по KPI, а 43% — на отсутствие обещанного влияния на процессы.

