Футбольный матч в Африке остановили из-за нашествия пчел

При счете 1:1 на поле внезапно появился рой пчел

Фото: прямая трансляция футбольного матча

Футбольный матч в Танзании был прерван из-за нашествия роя пчел. Инцидент произошел во втором тайме предсезонного международного турнира между клубами «ЖКУ» и «Абуджа» в городе Бабати.

По данным Talksport, при счете 1:1 на поле внезапно появился рой пчел, что вызвало панику среди игроков, судей и даже операторов, находившихся на стадионе.

Футболисты, судья, бол-бои и операторы в спешке упали на землю, пытаясь избежать укусов. Некоторые запасные игроки, испугавшись, прятались под стульями.

После непродолжительной паузы, когда пчелы покинули стадион, игра была возобновлена. В результате инцидента никто не пострадал. В итоге «Абуджа» сумела забить еще один гол и одержать победу в матче.



Рената Валеева