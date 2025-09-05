Футбольный матч в Африке остановили из-за нашествия пчел
При счете 1:1 на поле внезапно появился рой пчел
Футбольный матч в Танзании был прерван из-за нашествия роя пчел. Инцидент произошел во втором тайме предсезонного международного турнира между клубами «ЖКУ» и «Абуджа» в городе Бабати.
По данным Talksport, при счете 1:1 на поле внезапно появился рой пчел, что вызвало панику среди игроков, судей и даже операторов, находившихся на стадионе.
Футболисты, судья, бол-бои и операторы в спешке упали на землю, пытаясь избежать укусов. Некоторые запасные игроки, испугавшись, прятались под стульями.
После непродолжительной паузы, когда пчелы покинули стадион, игра была возобновлена. В результате инцидента никто не пострадал. В итоге «Абуджа» сумела забить еще один гол и одержать победу в матче.
