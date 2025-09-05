В Татарстане отремонтируют два участка дорог почти за 95 млн рублей

Это коснется автомобильной дороги Каенсар — Нуртяк в Атнинском районе и подъезда к животноводческому комплексу «Милка» в деревне Княгор

Объявлено два тендера на выполнение работ по капитальному ремонту автодорог общего пользования в Татарстане протяженностью 9,4 км. Средства на это выделит дирекция финансирования программ дорожных работ из бюджета региона. Такие данные известны из документов на сайте госзакупок.

Капремонт затронет два участка дорог республики:

автомобильная дорога Каенсар — Нуртяк в Атнинском районе протяженностью 5,2 км;

подъезд к животноводческому комплексу ООО «Милка» в д.Княгор Кукморского муниципального района протяженностью 4,27 км.

Автомобильную дорогу планируют сдать к 19 ноября 2025 года, а подъезд к предприятию на день раньше — 18 ноября. Общий бюджет тендеров составляет почти 95 млн рублей — 63,8 и 31 млн соответственно. Пока процесс стоит на поиске исполнителей.

Недавно в Татарстане завершили ремонт дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат. В процессе ремонта было обновлено более 3,1 км дороги.



Наталья Жирнова