С начала года в реестр ОКН включили 44 новых объекта Татарстана

На данный момент в перечне содержатся данные почти о 2 тыс. памятников

Фото: Михаил Захаров

С начала 2025 года в реестр объектов культурного наследия включили 44 новых памятника Татарстана. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель комитета республики по охране ОКН Иван Гущин.

По его словам, на данный момент в реестре содержатся данные о 1935 объектах Татарстана. Большинство из них — 1123 — имеют региональное значение, 446 — федеральное значение, 366 — муниципальное.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, на территории республики расположено 3369 выявленных объектов культурного наследия. 580 из них — объекты архитектуры и градостроительства, мемориальные объекты, 2789 — объекты археологии.

— В текущем году проводится государственная историко-культурная экспертиза в отношении 142 выявленных объектов культурного наследия, в том числе 20 объектов археологии, — сказал Гущин.

За 9 месяцев в перечень выявленных ОКН попали 14 объектов.

Председатель комитета также сообщил, что с начала 2025 года Татарстан направил более 2,5 млрд рублей на сохранение объектов культурного наследия.

Елизавета Пуншева