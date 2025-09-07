Исследование: что делают казанцы с подарками после окончания отношений

Спорные ситуации возникают, когда один из партнеров настаивает на возвращении презентов

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Выяснилось, что мужчины чаще расстаются мирно — 49% делают это без конфликтов, в отличие от женщин, для которых расставание бывает затяжным и болезненным. Некоторые сохраняют дружбу с бывшими: об этом рассказали 24% мужчин и 20% женщин. Такие данные приведены в совместном исследовании Mamba и ювелирного холдинга SOKOLOV.

При этом четверть опрошенных сталкивались с негативными эмоциями и скандалами после разрыва. Одна из главных спорных тем после расставания — что делать с подарками после окончания отношений.

Чаще всего женщины чувствуют большее разочарование и стремление освободиться от подарков: 13% сразу избавляются от ненужных предметов, а 12% прячут их подальше. Мужчины относятся к подаркам иначе: половина продолжает ими пользоваться, а еще 18% хранят как память.

Спорные ситуации возникают, когда один из партнеров настаивает на возвращении подарков. Чаще всего требуют вернуть дорогие предметы от женщин: 31% сообщали, что партнер попросил назад украшения, 21% — технику, а 12% сталкивались с полным списком запросов — вплоть до счета за рестораны и цветы.

Иногда поводом для разрыва становится приближающийся праздник: каждая восьмая женщина жаловалась, что с ней расстались накануне торжества, чтобы не дарить подарок. Другие считали, что совпадение дат произошло случайно, и лишь единицы признались, что сами использовали праздники как повод для прекращения отношений, чтобы сократить расходы.

Наталья Жирнова