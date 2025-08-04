В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода

Законопроект предлагает дополнить Семейный кодекс РФ новой статьей, регулирующей условия и порядок совместного воспитания детей

Фото: Артем Дергунов

Группа депутатов Госдумы во главе с первым заместителем председателя Комитета по информполитике Андреем Свинцовым (ЛДПР) внесла законопроект, предоставляющий суду право назначать совместное воспитание детей родителями после расторжения брака. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект предлагает дополнить Семейный кодекс РФ новой статьей, регулирующей условия и порядок совместного воспитания детей. В случае отсутствия соглашения между супругами о том, с кем останется ребенок после развода, суд по своему усмотрению сможет устанавливать порядок совместного воспитания, определяя индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей. При этом суд будет учитывать мнение родителей и ребенка, достигшего возраста 10 лет.

Согласно документу, совместное воспитание не будет назначаться, если у одного из родителей отсутствует место жительства, он проживает за границей, ограничен в родительских правах или подал ходатайство об отказе от совместного воспитания.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Законопроект также предусматривает случаи, когда суд может отклонить возможность установления совместного воспитания. К таким основаниям относятся наличие у ребенка хронического заболевания, требующего постоянного медицинского наблюдения, вахтовый или сменный график работы одного из родителей, длительные командировки, а также значительное расстояние между местами жительства родителей. Кроме того, суд может принять решение, основываясь на заключении органов опеки после обследования условий жизни ребенка, если это свидетельствует о возможном ухудшении условий его жизни при совместной опеке.

Авторы законопроекта отмечают в пояснительной записке, что отсутствие полноценного общения с одним из родителей может негативно сказаться на развитии личности ребенка. Они считают, что дети из неполных семей чаще испытывают трудности в учебе, проблемы с дисциплиной и повышенную тревожность.

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Рената Валеева