Власти Казани рассказали о причинах перебоев работы интернета

По данным исполкома, муниципалитет не имеет полномочий на отключение связи

В Авиастроительном и северной части Ново-Савиновского районов Казани с 2 сентября фиксируются нарушения в работе мобильной связи и интернета. Об этом сообщили пользователи соцсетей.



— По информации Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, в 2025 году на территории Республики Татарстан была зафиксирована первая угроза со стороны вероятного противника с применением беспилотного воздушного судна, имеющего возможность управления через мобильный Интернет. В целях безопасности населения возможно ограничение передачи данных на базовых станциях сотовой связи, расположенных на территории Республики на период действия режима «Беспилотная опасность». В период ограничений рекомендуется использовать сети Wi-Fi, — ответила мэрия в официальном чате.

Напомним, в конце августа в Татарстане запретили публикацию информации, в том числе фотографий и видеозаписей, об атаках беспилотников и применении ПВО.



Дмитрий Зайцев