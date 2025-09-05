На Kazan Digital Week презентуют информационную систему «Культурное наследие Татарстана»

ПО станет пилотным проектом в сфере цифровизации ОКН

Фото: Артем Дергунов

В рамках форума Kazan Digital Week состоится IV Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам цифровизации культурного наследия «Наследие в цифре!». На ней презентуют информационную систему «Культурное наследие Татарстана». Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Комитета по охране ОКН республики Иван Гущин.

— Ее разработка началась в 2023 году и находится на завершающей стадии. <...> Разработка такого ПО может стать пилотным проектом, демонстрирующим цифровые компетенции Татарстана на федеральном уровне, — сказал Гущин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, технологию планируется интегрировать с государственной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности.

Напомним, с начала 2025 года Татарстан направил более 2,5 млрд рублей на сохранение объектов культурного наследия.

Елизавета Пуншева