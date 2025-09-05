В Татарстане заменят 269 км инженерных сетей более чем за 11 млрд рублей

В этом году будут обновлены 36 объектов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»

В Татарстане в этом году в рамках республиканской программы будет модернизировано 269 километров инженерных сетей. Об этом сообщил первый замглавы Минстроя республики Дамир Шайдуллин после инспекции объектов жилищно-коммунального хозяйства в Азнакаевском и Сармановском районах.

— Республика реализует 8 программ по обновлению коммунальной инфраструктуры. В том числе инициирована новая масштабная программа по реконструкции 100 объектов, предложенная Рустамом Миннихановым. На эти цели выделено около 8,5 млрд рублей, — отметил Шайдуллин.

В Азнакаевском районе в программу входят реконструкция центральной котельной и модернизация тепловых сетей. Общая сумма финансирования для этих проектов составляет 705 млн рублей, и на данный момент строительные работы выполнены на 63%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Сармановском районе идет модернизация системы теплоснабжения, включая строительство 4 блочно-модульных котельных в поселке Джалиль с финансированием свыше 636 млн рублей. Процент выполнения работ здесь составляет 87%.

Шайдуллин также добавил, что в этом году будут обновлены 36 объектов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Всего на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Татарстане предусмотрено более 11 млрд рублей, из которых свыше 3 млрд — по национальному проекту.

Напомним, что Татарстан получит федеральные средства на ремонт ЖКХ. Между 16 регионами России будет распределено свыше 3 млрд рублей в текущем году.



Анастасия Фартыгина