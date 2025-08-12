Новости общества

Татарстан получит федеральные средства на ремонт ЖКХ

20:24, 12.08.2025

Между 16 регионами России будет распределено свыше 3 млрд рублей в текущем году

Фото: Динар Фатыхов

Правительство выделит Татарстану средства на ремонт и обновление ЖКХ. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

В рамках действующего нацпроекта по обновлению коммунальной инфраструктуры, между 16 регионами России будет распределено свыше 3 млрд рублей в текущем году, а общий объем финансирования на трехлетний период составит порядка 5 млрд рублей.

— Правительство реализует ряд мер, включая те, которые направлены на обновление коммунальной инфраструктуры по всей стране, — подчеркнул Мишустин.

В числе регионов, получающих федеральную поддержку, наряду с Адыгеей, Мордовией, Якутией, Белгородской, Владимирской и Челябинской областями, а также Алтайским и Пермским краями, назван и Татарстан.

Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ подготовил законопроект, предлагающий выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа в составе платы за содержание жилого помещения.

Рената Валеева

ОбществоИнфраструктура Татарстан

