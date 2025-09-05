В Краснодарском крае задержан 15-летний подросток по подозрению в теракте

Представитель украинских спецслужб связался с подростком через мессенджер и предложил ему деньги за преступление против общественной безопасности

Фото: Максим Платонов

В Краснодарском крае был заключен под стражу 15-летний подросток, подозреваемый в совершении террористического акта. Об этом сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко.

По версии следствия, в августе 2025 года представитель украинских спецслужб связался с подростком через мессенджер Telegram и предложил ему денежное вознаграждение за преступление против общественной безопасности.

В результате мальчик поджег объекты транспортной инфраструктуры на перегонах станций Северо-Кавказской железной дороги и затем скрылся.

Совместно с ФСБ удалось установить личность подозреваемого. Суд признал его виновным и избрал меру пресечения в виде ареста.

Анастасия Фартыгина