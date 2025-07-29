Поезд Казань — Новороссийск задерживается из-за последствий атаки БПЛА

Всего из-за инцидента в Ростовской области задержаны девять поездов

Фото: Максим Кокунин

Поезд Казань — Новороссийск задерживается из-за последствий ликвидации БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщает телеграм-канал Федеральной пассажирской компании (ФПК).

По данным компании, в районе двух часов ночи обломки БПЛА повредили контактную сеть на станции Сальск.

— В двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк — Кисловодск повреждено остекление. Пассажиры поезда были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет. Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд, — отмечается в сообщении ФПК.

Судя по онлайн-карте движения поездов, опубликованной на сайте РЖД, на 06.40 утра поезд стоит в районе станции Куберле. Продолжительность задержки составляет около 214 минут (около 3,5 часа). В Сальск поезд должен был прибыть в 04.47.

Напомним, что ровно год назад, 29 июля 2024 года, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области.

Дмитрий Зайцев