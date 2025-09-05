ЦБ РФ ужесточит правила выдачи наличных в банках

Кредитные организации не смогут выдавать клиентам поврежденные купюры и монеты — с механическими, химическими или термическими дефектами

Центробанк России готовит изменения в порядок работы с наличными деньгами в кредитных организациях. Соответствующий проект размещен для общественного обсуждения на официальном портале нормативных правовых актов.

Новые правила коснутся порядка ведения кассовых операций, хранения и инкассации денежных средств.

Согласно предложенным изменениям, банки и их кассовые работники не смогут выдавать платежеспособные купюры и монеты, имеющие различные виды повреждений — механические, химические или термические. Данное ограничение распространится как на работу кассиров, так и на функционирование автоматических устройств по выдаче наличных.

Нововведение затронет денежные купюры номиналом от 50 рублей до 25 тыс. рублей. Примечательно, что верхняя граница относится исключительно к юбилейным монетам, поскольку банкнота такого номинала в обращении отсутствует.

Согласно данным, монетные дворы России, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, продолжают выпуск памятных монет. В текущем году были выпущены монеты, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Специалисты отмечают, что коллекционная стоимость таких монет может существенно превышать их номинал.

