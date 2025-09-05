Саратовская область получит 1,5 млрд рублей на инфраструктуру для завода КАМАЗа

Общий объем инвестиций в проект превысит 20 млрд рублей

Фото: Тимур Рахматуллин

Саратовская область получит 1,5 млрд рублей для создания энергетической инфраструктуры в Столыпинском индустриальном парке. Эти средства пойдут на реализацию проекта завода раздаточных коробок компании КАМАЗ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет «Интерфакс».

В своем сообщении Володин отметил, что завод будет «огромен» и «практически весь роботизирован». Он также добавил, что на новом предприятии будут созданы 360 рабочих мест для квалифицированных специалистов.

— Для того, чтобы там работать, нужна подготовка. Но у нас есть вся необходимая база для этого — технические университеты, классические университеты и колледжи, — подчеркнул Володин, указав на важность подготовки кадров одновременно со строительством завода.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

ПАО «КАМАЗ» планирует построить цифровой завод в Саратове, соглашение о котором было подписано на ПМЭФ-2025. Общий объем инвестиций в проект превысит 20 млрд рублей.

Напомним, что КАМАЗ поставит 600 газомоторных тягачей КАМАЗ-54901 на сжиженном природном газе (СПГ) в адрес транспортно-логистической компании NATCAR в течение года. Первые 30 автомобилей уже переданы заказчику.



Анастасия Фартыгина