КАМАЗ поставит 600 газомоторных тягачей NATCAR для снижения углеродного следа

Поставка осуществляется в рамках соглашения, подписанного компаниями на ПМЭФ-2025

КАМАЗ поставит 600 газомоторных тягачей КАМАЗ-54901 на сжиженном природном газе (СПГ) в адрес транспортно-логистической компании NATCAR в течение года. Первые 30 автомобилей уже переданы заказчику, сообщили в пресс-службе компании.

Поставка осуществляется в рамках соглашения, подписанного компаниями на ПМЭФ-2025. Согласно условиям сделки, КАМАЗ должен поставить NATCAR 300 газомоторных седельных тягачей КАМАЗ-54901 до конца 2025 года и еще 300 — до июня 2026 года. NATCAR планирует, что машины на СПГ составят половину ее автопарка.

Совместный проект позволит компаниям снизить углеродный след и стимулировать внедрение ESG-принципов в логистической отрасли.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

КАМАЗ-54901 на СПГ — это газомоторная версия флагмана поколения К5, оснащенная газовым двигателем КАМАЗ Р6 («Евро-5») мощностью 460 л.с., автоматизированной коробкой передач и двумя криобаками на 1060 литров СПГ. Запас хода автомобиля составляет до 1600 км на одной заправке.

Рената Валеева